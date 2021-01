WP Kobieta Poczta TV ONLINE Program TV Menu Moda

Karolina Szymczak o swojej chorobie. Modelka długo chodziła od lekarza do lekarza Karolina Szymczak była gościem w programie "Newsroom", gdzie podzieliła się z widzami historią przebiegu swojej choroby. Modelka zmaga się z endometriozą i mówi wprost, że była ofiarą nietrafnych diagnoz. - Chodziłam od lekarza do lekarza. Od gastrologa do urologa po bioenergoeterapeutę - wspomina. Szymczak została zdiagnozowana dopiero po kilkunastu latach. - 13 lat spustoszenia organizmu. Życia z guzem wielkości grejpfruta na jajniku. Z przerzutami na jelita, na układ moczowy - wylicza. Modelka ma żal do rządzących za to, że nie chcą pomóc chorym kobietom. - W styczniu został odrzucony projekt pomocowy na fundusz diagnozowania i leczenia skutków endometriozy - zauważa.