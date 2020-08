Kasia Cichopek na nowo odkryła dawną pasję. Zdjęciem pochwaliła się w sieci

O tym, że Kasia Cichopek poza aktorstwem pasjonuje się tańcem, wiadomo nie od dziś. Jej mąż Marcin Hakiel to zawodowy tancerz, były trener z "Tańca z gwiazdami" oraz właściciel kilku szkół tańca. To on zaraził ją swoją miłością do występów na parkiecie ponad 12 lat, kiedy to wspólnie występowali programie TVN.