Kasia Cichopek poczuła magię świąt. Pozuje w stroju elfa

Za nami, póki co Mikołajki. Teraz rozpoczęły się intensywne przygotowania do Bożego Narodzenia. Świąteczne sprawunki, porządki, wymyślanie stylizacji, czyli to, co wszyscy kochający magiczny czas przygotowań – lubią najbardziej. Katarzyna Cichopek wraz z mężem również odlicza dni do pierwszej gwiazdki. Na swoim profilu na Instagramie zaprezentowała się w stroju elfa.