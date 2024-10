Kasia Cichopek popisała się stylem. Zapozowała w jesiennym komplecie

Ok, rozumiem

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski polecieli na kilka dni do Albanii. Pobytem dzielą się w mediach społecznościowych. Stąd wiemy, że prezenterka zabrała ze sobą do walizki genialny komplet na jesień. Okazuje się, że można wyglądać stylowo i jednocześnie czuć się komfortowo.

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski uwielbiają podróżować. Jeśli tylko mają szansę nawet na weekendowy wypad, to z niej korzystają. Kilka dni temu polecieli do stolicy Albanii. Pobyt skrzętnie relacjonują na swoich instagramowych profilach. Zakochani odhaczają najpopularniejsze turystyczne atrakcje, a uśmiech nie schodzi im z twarzy.

Na zdjęciach i filmikach uwagę zwracają jesienne stylizacje prezenterki, która dobrze wie, jak łączyć ze sobą szyk i komfort. Teraz pokazała się w genialnym komplecie na jesień 2024.

Katarzyna Cichopek postawiła na najmodniejszy kolor jesieni

Każda kobieta zainteresowana modą dobrze wie, że najbardziej pożądanym kolorem na sezon jesienny jest burgund, czyli głęboki odcień czerwieni. Wszystko wskazuje na to, że Katarzyna Cichopek dołączyła do grona jego fanek. Komplet w takim właśnie kolorze zabrała ze sobą do Albanii. Zestaw w drobną kratkę składał się z góry stylizowanej na żakiet oraz szerszych spodni.

Nosi zamiast kompletu dresowego

Trzeba przyznać, że to świetna alternatywa dla elegantek, które nie potrafią się przełamać, by nosić komplety dresowe. Taki strój jest szykowny, a jednocześnie maksymalnie komfortowy. Prowadząca "Halo tu Polsat" połączyła go z białymi sneakersami oraz okularami przeciwsłonecznymi. Nic dodać, nic ująć.

