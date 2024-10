Pojechała z córką na farmę dyń. Tak się ubrała

Ok, rozumiem

Czy Katarzyna Cichopek to prawdziwa jesieniara? Wiele na to wskazuje. Ostatnio wybrała się z córką na farmę dyń. Trzeba przyznać, że to rewelacyjny pomysł na spędzenie jesiennego popołudnia.

Nie obyło się oczywiście bez pamiątkowych zdjęć, które trafiły na instagramowy profil prezenterki obserwowany przez prawie 600 tys. osób. Ale w końcu która z nas nie chciałaby pochwalić się klimatycznymi fotkami z pola dyniowego?

Cichopek pokazała przy okazji stylizację, którą wybrała pierwszego dnia października. Co ciekawe, nie postawiła wcale na ciemne kolory, lecz uderzyła w jasne tonacje.

Cichopek zabrała córkę na farmę dyń

Choć jesienne stylizacje kojarzą się przede wszystkim z szarością, butelkową zielenią czy bordo, to prowadząca "Halo tu Polsat" zdecydowała się na coś zupełnie innego. Od stóp do głów ubrała się w złamane odcienie bieli, które na zdjęciach rewelacyjnie komponują się z pomarańczowymi dyniami.

Jesienna stylizacja Cichopek

Cichopek jako bazę swojej stylizacji wybrała jeansy z szerszymi nogawkami oraz dzianinowy golf, na który zarzuciła dodatkowo tweedowy żakiecik. W ten sposób stworzyła smart casualową stylizację, w której równie dobrze mogłaby pokazać się na wizji.

Być może nie jest to szczyt nowoczesnego stylu, ale wszystko doskonale do siebie pasuje, co docenili internauci. "Rewelacyjnie", "Pięknie", "Klasa" – czytamy słowa fanów w sekcji komentarzy pod postem.

