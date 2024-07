Wskoczyła w pomarańczową mini. "Jaki pan taki kram"

Kasia Moś to jedna z najbardziej utalentowanych, polskich wokalistek. Muzykę ma we krwi, bowiem jej tata jest dyrygentem, a mama przez lata grała na altówce. Wokalistka jest bardzo aktywna na Instagramie, gdzie obserwuje ją ponad 70,5 tys. osób.

Na swoim profilu dzieli się zarówno nagraniami z koncertów jak i swoimi stylizacjami. W ubiegłą niedzielę poinformowała, że wyjechała do Kazimierza Dolnego. Z tej okazji opublikowała zdjęcie na tle sklepu z antykami. "Jaki pan taki kram" - napisała za pośrednictwem instastories.

Po tygodniach przygotowań udała się na zasłużone wakacje. Odwiedziła Mazury i Warmię, a za pośrednictwem instastories poinformowała, że znajduje się w Kazimierzu Dolnym. To niewielkie, zabytkowe miasteczko znajdujące się w województwie lubuskim. Wokalistka zapozowała na tle sklepu z antykami, jednak to jej kreacja skrada całą uwagę.

Wybrała krótką sukienkę z mocno wyciętymi plecami w modnym, pomarańczowym kolorze, który podkreśla opaleniznę. Zestawiła ją z eleganckimi sandałami na płaskim obcasie i czarnymi okularami. To definicja niewymuszonej elegancji. Taka stylizacja sprawdzi się zarówno na imprezę jak i randkę w restauracji.

Kasia Moś jest jedną z niewielu wokalistek, która naprawdę bawi się modą. W zależności od okazji mogliśmy podziwiać ją zarówno w eleganckich , jak i drapieżnych stylizacjach . Przepada za mocno wykrojonymi kombinezonami, przylegających do ciała sukienkami czy kowbojskimi stylizacjami. Latem stawia na mocne, neonowe kolory, które doskonale kontrastują z jej kalifornijską opalenizną.

Zapraszamy na grupę na Facebooku - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!