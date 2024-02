Strój tylko dla odważnych. Wyeksponowała bieliznę

Kasia Moś – znana z zamiłowania do niebanalnych stylizacji – postawiła na coś jeszcze innego. Piosenkarka wskoczyła bowiem w skórzany kombinezon na zamek i pokazała się tak na nagraniu na Instagramie.

Czarny total look uzupełniły połyskujące szpilki ze zdobnymi kokardami. Kasia Moś, wybierając je, wpisała się w popularny obecnie trend "bow stacking" .

Wokalistka włożyła ponadto oversize'ową marynarkę i modne długie, skórzane rękawiczki . Pokazała tym samym, że naprawdę wie, "co w trawie piszczy", jeśli chodzi o modę. Udowodniła też, że można ubrać się interesująco, nie ocierając się o karykaturę. Chapeau bas!

