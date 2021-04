Kasia Stankiewicz na starych zdjęciach. Wzrok przykuwa fryzura

Kasia Stankiewicz chętnie korzysta z Instagrama, aby jak najczęściej przekazać internautom ciekawostki ze swojego życia zawodowego, a także przypomina od czasu do czasu anegdotki z czasów koncertowania. Po raz kolejny Stankiewicz zachwyciła obserwatorów wrzucając kilka zdjęć z roku 1998.

Stankiewicz na imprezie

"Ciocia Kasia bawi się na imprezie w stylu lat 70. O jak się bawi! Aż grzywka jej się podniosła niczym grzywka Christophera Walkena. Ten kiedyś zapytany o wzrost odpowiedział: 'Z grzywką czy bez?' No ja tu z grzywką miałam jakieś metr siedemdziesiąt ileś tam, ale poza wzrostem nie rozpoznaję koleżanki" - napisała wokalistka.

Możemy oglądać na zdjęciach Stankiewicz w bardzo ciekawych stylizacjach. Pojawia się na nich w skórzanej mini, kowbojskim kapeluszu czy też różowej długiej kreacji. Niewątpliwie przebierana zabawa przyniosła gwieździe wiele frajdy, co można dostrzec po jej szerokim uśmiechu. Na pewno to niejedyne zdjęcia z czeluści starego albumu, więc na pewno za jakiś czas zobaczymy kolejne wspomnienia Stankiewicz.

Internauci nie ukrywali zachwytów, a przy okazji pochwalili Stankiewicz za dobór fryzury. "Fryzura na Ostrowską, super", "Z grzywką czy bez wyglądasz Kasiu cudnie", "Wspaniale oglądać takie relikty!", "Kochana, w takim wydaniu to Ciebie jeszcze nie widziałam", "Zajefajna fryzurka. Baaaardzo twarzowa", "Nowe, stare, wcielenie niegrzecznej Pani Kasi", "Tym razem Małgorzata Ostrowska i nikt nie wmówi mi, że jest inaczej" - czytamy pod postem.

