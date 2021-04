Trudne chwile u Bryły i Tackowiaka. Kłamstwa wyszły na jaw

Związek Marty Bryły i Jakuba Tackowiaka przechodzi trudne chwile. Para musi się bowiem zmierzyć z rodzinnymi sekretami. Okazuje się, że Jakub postanowił odciąć się od rodziny i zrezygnować z nazwiska Tackowiak.

W rozmowie z Interią Jakub Tackowiak wyznał, że od zawsze podejrzewał, że ojciec, który go wychowywał, nie jest jego prawdziwym tatą. - Właściwie zawsze to, gdzieś tam w środku, wiedziałem. Do 13 roku życia wychowywały mnie dwie ciotki i babcia od strony matki. Okłamywano mnie, że to kwestia finansowa - mówił.

Rodzinne sekrety

- Ojczym to prosty i egocentryczny człowiek, który swoje frustracje wyładowywał właśnie na mnie. Matka tylko patrzyła. Więc kiedy się dowiedziałem, kamień spadł mi z serca. To nie był szok, raczej poskładanie siebie na nowo. I satysfakcja, że w przeciwieństwie do rodzeństwa jestem wykształconym człowiekiem z ambicjami. I jakimiś małymi sukcesami na własnym koncie - powiedział Tackowiak w rozmowie z Interią.

Jak mówi jego partnerka, Marta Bryła, od dawna domyślała się, że z rodziną Jakuba nie do końca wszystko jest w porządku. - Od kiedy jestem z Kubą w związku, a to już ponad 8 lat, jego ojczym nie zadzwonił do niego ani razu - wyznała aktorka. I choć Bryła czuła, że jest coś nie tak to nie przyszło jej do głowy, jaka jest skala problemu.

Jakub Tackowiak robił wszystko, aby dowiedzieć się, kto jest jego biologicznym ojcem. Jak wyznał, w poszukiwaniach pomógł mu między innymi prywatny detektyw. Mężczyzna nie zdradza jednak, kto jest jego tatą. - Mogę jedynie powiedzieć, że świetnie mówi po francusku. Ale nie chcę go poznawać, to średniej jakości moralnej człowiek - stwierdził.

Na szczęście nawet w tak trudnej sytuacji Tackowiak może liczyć na wsparcie ze strony ukochanej.

- Marta jest moim oparciem w każdej dziedzinie życia. Stanęła na wysokości zadania. Mam ogromne szczęście mieć ją przy sobie - powiedział o partnerce w wywiadzie z Interią.

Zapraszamy na grupę FB - #Wszechmocne. To tu będziemy informować na bieżąco o terminach webinarów, wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!

Chętnie poznamy wasze historie, podzielcie się nimi z nami i wyślijcie na adres: wszechmocna_to_ja@grupawp.pl

Dariusz Piontkowski o planach MEN dotyczących pomocy psychicznej dla dzieci