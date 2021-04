Dom po prostu się rozpadał. Oto co zrobiła ekipa Dowbor

Pan Grzegorz samotnie wychowuje ośmioletniego synka Kubę. Mama chłopca zmarła dwa lata temu na raka płuc. I choć mąż kobiety przyznaje, że załamał się po śmierci ukochanej żony, to wiedział, że nie może się poddać ze względu na syna.

Fatalne warunki mieszkaniowe

Samotny ojciec wszystkiego uczył się od początku: gotowania, prania, sprzątania. Jednak największym zmartwieniem pana Grzegorza była sytuacja lokalowa. Stary drewniany dom we wsi Mamino, który zajmowali jeszcze jako pełna rodzina, nie nadawał się już do zamieszkania. Deski były spróchniałe, okna nieszczelne, dach przeciekał, ściany były dziurawe, a podłoga w największym pokoju się zarwała.

Nie było również łazienki, ciepłej wody, ani kanalizacji. W związku z tym ojciec i syn przenieśli się do tymczasowego mieszkania socjalnego. Na terenie należącym do pana Grzegorza znajdował się jeszcze murowany budynek gospodarczy, ale nie było w nim podłączeń, mediów, ścianek działowych, sufitu, a nawet podłogi. Sytuacja była naprawdę tragiczna.

- Grozi wam bezdomność i to mnie po prostu przeraża (...) Ten dom nie nadaje się do remontu - powiedziała Katarzyna Dowbor.

- Mnie spotkało straszne szczęście. To jest tak, jak trafić szóstkę w lotka - powiedział wzruszony pan Grzegorz.

