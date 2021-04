Małgorzata Kożuchowska dziękuje za życzenia. "Pół wieku człowieku"

Już od pewnego czasu Małgorzata Kożuchowska szykowała się na ten wyjątkowy dzień. W końcu to prawdziwy przełom, na który wiele osób czeka albo wprost przeciwnie, unika dyskusji na temat urodzin. Jednak aktorka wydaje się podekscytowana swoimi urodzinami, o czym z przyjemnością poinformowała internautów.

Kożuchowska wdzięczna za życzenia

W przeciwieństwie do innych gwiazd, Kożuchowska mimo pandemii jest wciąż rozchwytywaną aktorką. Z chęcią angażuje się w projekty reklamujące różnego rodzaju produkty i nie tylko. Miała także wyjątkową szansę otrzymać kilka ważnych propozycji filmowych, a już niedługo zobaczymy ją w "Gierku". Jednak największą pasją Kożuchowskiej jest teatr – niedawno wyjawiła, że nie może doczekać się powrotu widzów, bo trwają cały czas próby do sztuk teatralnych.

"Dziękuję wszystkim za pamięć i za życzenia - czuję, że naprawdę jestem szczęściarą. Robię to co kocham - dla Was, mam cudowną rodzinę i marzenia, które chcę dalej spełniać" - napisała jeszcze w obszernym poście aktorka.