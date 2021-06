Kasia Tusk na wakacjach. Blogerka wybrała strój z popularnej sieciówki

Na najnowszym zdjęciu widzimy Kasię Tusk korzystającą z upalnej pogody. Blogerka pokazała, jak wygrzewa się do słońca. Co prawda widać tylko jej twarz i kawałek ciała, ale fanki szybko zaciekawiły się, skąd pochodzi strój kąpielowy, który Kasia Tusk zabrała do Toskanii. Okazuje się, że jest to produkt popularnej sieciówki Oysho. Ponadczasowy czarny strój bez ramiączek to dobry wybór, ponieważ będzie nam służył wiele lat niezależnie od trendów.