Kasia Tusk pochwaliła się zdjęciem. Internauci już gratulują

Kasia Tusk działa w sieci od bardzo dawna, a jej stylizacje są doceniane nie tylko przez fanów z Polski. Gwiazda prowadzi bloga "Make Life Easier", jest też bardzo aktywna na Instagramie. Najnowsze zdjęcie Kasi Tusk wywołało sporo emocji. Wszystko przez to, że od niedawna spekuluje się o kolejnej ciąży córki polityka. Sama Tuskówna nie komentuje jednak na razie tych rewelacji.

Nowy wpis na Instagramie

Na najnowszym zdjęciu widać Kasię Tusk, która siedzi ze splecionymi rękoma na brzuchu. Może to kwestia luźnych ubrań lub światłą, jednak jej brzuch na udostępnionej fotografii wygląda na zaokrąglony. I chociaż podpis pod zdjęciem nie sugeruje, aby w życiu Kasi Tusk miało wydarzyć się coś niezwykłego, to internauci już zaczęli... gratulować blogerce.

- Uśmiecham się szeroko. Nie widać? Na prawdziwą wakacyjną pogodę trzeba jeszcze poczekać, ale pasiaste swetry można już nosić - chociażby zarzucone na marynarkę (ach ten nadmorski klimat). Jasna torebka to też świetny sposób aby dodać świeżości do monochromatycznych zestawów - napisała Tuskówna pod najnowszym zdjęciem. "Dziecko w drodze?" - zapytał bez ogródek jeden z fanów. Czy Kasia Tusk skomentuje doniesienia o jej kolejnej ciąży?

