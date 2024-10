Najmodniejsze buty na jesień. Kasia Tusk już je nosi

Katarzyna Tusk stawia na ponadczasowe elementy garderoby. Klasyczne kroje i basicowe kolory to wszystko, czego pragnie w modzie. Dzięki temu zawsze wygląda nienagannie, bez względu na sezon.

Okazuje się jednak, że nie jest zupełnie obojętna na trendy i czasami wplata je do swoich stylizacji. Ostatnio pochwaliła się na Instagramie smart casualowym lookiem na jesień , w którym naszą uwagę skradły przede wszystkim buty. Już zapisałyśmy je na liście zakupów.

Każdy z wymienionych elementów to absolutne mistrzostwo. Jednak na szczególną uwagę zasługują buty, czyli botki z najmodniejszego materiału na jesień 2024 – zamszu . Nie sposób nie wspomnieć, że Katarzyna Tusk wybrała parę w czekoladowym odcieniu brązu, tj. jednym z dwóch najbardziej pożądanych kolorów sezonu. Czy cokolwiek można tu było zrobić lepiej? Zdecydowanie nie. Słynna blogerka zaprezentowała się w perfekcyjnym outticie jesiennym.

