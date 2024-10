Nosi je zamiast dresów. Prawdziwy hit na jesień

Jesieniary muszą być zachwycone. Środek października to idealny czas, by ugotować zupę dyniową, upiec cynamonki i raczyć się hektolitrami herbaty, oglądając jednocześnie ulubiony "comfort show".

Jednak do pełni przytulnego klimatu potrzeba jeszcze jednego elementu, czyli maksymalnie wygodnego ubrania podomowego . Dla wielu z nas pierwszym wyborem jest komplet dresowy składający się z klasycznej bluzy oraz nieco workowatych spodni ze ściągaczami przy kostkach. Ale teraz na horyzoncie pojawił się genialny zamiennik dla dresów , który lansuje Kasia Tusk . Warto wziąć go pod uwagę przy kompletowaniu garderoby na ten sezon.

Kasia Tusk nie paraduje w dresowych spodniach. Nawet po domu woli być "chic". Autorka bloga Make Life Easier stawia na dzianinowe spodnie z szerokimi nogawkami w odcieniu jasnej szarości . Warto zaznaczyć, że to jeden z najmodniejszych kolorów na jesień 2024, który często zestawiany jest z burgundem oraz czekoladowym brązem.

Kasia Tusk wygodne spodnie z szerokimi nogawkami łączy z kremowym swetrem ze zdobnymi splotami . Choć chodzi w tej odsłonie po domu, to równie dobrze mogłaby włożyć czarne botki oraz długi płaszcz i wyjść tak na ulicę. W końcu od momentu wybuchu pandemii COVID-19 domowa wygoda zagościła w przestrzeni publicznej i nie jest już niczym nadzwyczajnym.

