Kasia Warnke dziękuje lekarce z pierwszej linii frontu. Ma pytanie do "Rodaków-Wandali"

"Stres ogromny, obawa o bliskich. Kasia nie widziała swojego dziecka od trzech miesięcy, bo opiekują się nim dziadkowie, którzy są w grupie ryzyka... Ale: słychać zewsząd historie, że niektórzy Rodacy mają problem z sąsiadami. Tymi, którzy ich niepotrzebnie stresują, bo obok mieszkają i w dodatku parkują samochody pod swoim domem" – czytamy we wpisie aktorki, która nawiązuje do głośnej sprawy zniszczenia auta lekarki z Gliwic. Ktoś pomazał jej farbą i jeszcze przebił opony.

Warnke nie kryje oburzenia tym atakiem. "To ci ludzie ratują sytuację, osobiście. I jeżeli Rodakom-Wandalom wydaje się, że to ich nie dotyczy, to niech pomyślą o tym, co się stanie, jeśli ich bliscy zachorują? Kto się nimi zaopiekuje? Może Wandali trzeba wyłączyć z systemu ochrony zdrowia?" – pyta wściekła aktorka.