Kasia Wilk wystąpiła w Opolu. Na scenę wkroczyła w spodniach z siateczki

Ta ostatnia zdecydowanie zaskoczyła strojem, który wpisał się w aktualne trendy w modzie . Mowa oczywiście o szale na prześwitujące materiały i siateczki. Choć w teorii zakrywają ciało, to w praktyce mają je eksponować.

Nie występuje często. Ale dla organizatorów festiwalu w Opolu zrobiła wyjątek. Dodatkowo na scenie amfiteatru zaprezentowała się w stroju, dzięki któremu mówili o niej wszyscy. Kasia Wilk zaprezentowała się stylizacji, która składała się zaledwie z trzech elementów. Pierwszym była śnieżnobiała marynarka z materiałowym paskiem, który miał podkreślać talię. Jednak to drugi element zrobił prawdziwą furorę.

Wilk włożyła bowiem długie spodnie z jasnej siateczki, która efektownie odbijała błysk fleszy i reflektorów . Piosenkarka wpisała się w ten sposób w światowe trendy i zrobiła to ze smakiem, ponieważ ekstrawagancki dół połączyła z minimalistyczną, elegancką górą. Uzupełnieniem looku były srebrne sandałki na obcasach. Uwagę zwracały też biżuteryjne detale "spływające" z dłoni.

