Zaszalała ze strojem w Opolu. Flesz zrobił swoje

Opolskie święto muzyki rozpoczęło się 31 maja i potrwa do 2 czerwca. Podczas pierwszego dnia 61. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu - w ramach koncertu "Premier" - zobaczyliśmy na scenie m.in. Alicję Szemplińską, Lanberry, Piotra Cugowskiego, Monikę Lewczuk, Marcina Sójkę, Tatianę Okupnik oraz Jana Górkę (zwycięzcę programu "The Voice od Poland"). Tę część festiwalu poprowadzili Kayah oraz Andrzej Piaseczny.

W piątkowy wieczór 50-lecie pracy scenicznej świętował Michał Bajor. Gośćmi specjalnymi recitalu "Twoje serce do życia wystarczy" byli: Alicja Majewska, Włodzimierz Korcz i Kayah. Na opolskiej scenie nie zabrakło też debiutantów. Utwory z repertuaru Czesława Niemena zaśpiewali m.in. Klaudia Marzec, Zalia, Lou Lou Safran, Iga Kozacka, Wojtek Stefanowski oraz Dominika Dobrosielska (laureatka "Szansy na sukces"). Jak prezentowały się gwiazdy?

Lanberry włożyła koronkową kreację z falbanami, do której dobrała kabaretki i wysokie buty w typie glanów.

