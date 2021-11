Kasia ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" woli towarzystwo mamy niż męża. Dzwoni do niej nawet 20 razy dziennie

Ostatni odcinek "Ślubu od pierwszego wejrzenia" przyniósł niemałe emocje. Uwydatnił też problemy w związku Kasi i Pawła. Kobieta, jak się okazało po wspólnym zamieszkaniu, non stop dzwoni do mamy. Potrafi w ciągu dnia wykonać do niej 15-20 telefonów – przyznała w rozmowie z ekspertem.