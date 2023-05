Kasprzyk pogrążona w żałobie. Pożegnała znaną aktorkę

Ewa Kasprzyk to jedna z tych gwiazd, które dzielą się w sieci zarówno radosnymi, jak i smutnymi chwilami w życiu. Tak było i tym razem.

Kobieta przez lata była związana przede wszystkim z teatrem. Wystąpiła m.in. w "Czarownicach z Salem" w reżyserii Adama Nalepy. O tej roli było głośno przede wszystkim przez to, że mając 81 lat, zagrała nastolatkę. Była jednak bezkonkurencyjna.

