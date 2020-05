Katarzyna Bosacka zabrała syna na spacer. Pokazała, jak ubrać dziecko w dobie pandemii

Katarzyna Bosacka z synem na spacerze

Katarzyna Bosacka udostępniła na swoim profilu na Instagramie fotografię syna. Chłopiec ma na sobie maseczkę, rękawiczki i... elementy stroju żołnierskiego - hełm i kamizelkę. W takim wydaniu zabrała go na spacer. No cóż trudne czasy, to i odziać się odpowiednia trzeba. "Spacer w czasie pandemii. Baczność! Żołnierzu, zachowaj odstęp i ostrożność!" - napisała dziennikarka.