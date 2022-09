Katarzyna Bujakiewicz i Piotr Maruszewski. Dwa światy, które połączyła miłość

- Uprawiam triathlon, czyli pranie, sprzątanie, gotowanie. Ogarniam codzienność. Jest jej sporo, więc się nie nudzę. Jestem szczęśliwa wszędzie tam, gdzie jest moja rodzina. Zaangażowałam się także w pomaganie, bo to mam we krwi. Jestem w drużynie szpiku od ponad 12 lat i tam nauczyłam się, jak to robić - mówiła aktorka w "Dzień Dobry TVN".