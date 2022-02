Katarzyna Cichopek może pochwalić się zgrabną sylwetką. Oto w czym tkwi sekret jej figury

Jest mamą dwójki dzieci, a jej figura wciąż wygląda nienagannie. Jak ona to robi? Katarzyna Cichopek stosuje proste zasady żywieniowe, a dodatkowo - ćwiczy to, co lubi. Nie zmusza się do drakońskich diet i treningów, choć efekty tego, jak obecnie wygląda, naprawdę zaskakują.