Katarzyna Cichopek promienieje. Jej kwiecista sukienka to hit wiosny

Katarzyna Cichopek doskonale wie, co w modzie piszczy. Celebrytka jest na bieżąco z najnowszych trendami, co możemy stwierdzić obserwując jej stylizacje - zarówno te codzienne, jak i ten na wielkie wyjścia. Nic dziwnego, że Katarzyna Cichopek dla wielu Polek jest inspiracją w kwestii doboru garderoby. Jej stylizacja Kongresu Zdrowia Kobiet niewątpliwie przypadnie do gustu wielu kobietom, które zapragną wyglądać podobnie.