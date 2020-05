Katarzyna Cichopek w kwiecistej sukience za 489 zł. Must have tegorocznej wiosny

Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel stosują się do zaleceń rządu. Chętnie zachęcają do tego innych, podejmując różne inicjatywy, które miałyby urozmaicić ich fanom ten trudny okres izolacji. Aktorka na bieżąco relacjonuje w mediach społecznościowych, jak wykorzystuje ten czas. Mogliśmy już zobaczyć, jak relaksuje się na balkonie, tańczy z mężem, bawi się z dziećmi czy sadzi kwiatki.

Katarzyna Cichopek zdradza receptę na szczęście

Najnowszym postem udowodniła, że ten czas zbliżył małżonków do siebie. Na fotografii, którą zamieściła na Instagramie, widzimy ich tańczących na sianie. Zakochani opuścili warszawskie mieszkanie, by choć na chwilę pobyć na polskiej wsi i docenić jej walory. "Partnerstwo, przyjaźń i dobra zabawa to nasza recepta na szczęście" – napisała aktorka.