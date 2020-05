Katarzyna Glinka urodzi w okresie pandemii koronawirusa. Skończyła ważny projekt

Katarzyna Glinka wkrótce rodzi. Aktorka 6 tygodni temu poinformowała, że zostało jej tylko półtora miesiąca do porodu. Dziś zdradziła, że właśnie skończyła robić to, co zaplanowała sobie do zrealizowania przed porodem.

Katarzyna Glinka jest w 9 miesiącu ciąży (ONS)