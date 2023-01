Katarzyna Glinka zaskoczyła fanów. Takiego tańca się nie spodziewali

Najnowszy post Katarzyny Glinki na Instagramie zebrał już kilkaset polubień i to właśnie w nim pojawił się filmik aktorki z wakacji, na którym... tańczy w stroju kąpielowym. Glinka chciała tym przede wszystkim przypomnieć fanom, aby zawsze byli sobą. "Bądź tym, kim jesteś i mów to, co czujesz" - napisała.