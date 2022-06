Katarzyna Glinka opowiedziała o rozwodzie. To była dla niej porażka

- Dla mnie rodzina zawsze była ważna - wyjaśniła aktorka i dodała: - To, że się to posypało, wiesz... Dzisiaj to jest bardzo proste: no, nie udaje nam się, nie zgadzamy się, dziękujemy, do widzenia. (...) Chciałam mieć rodzinę, to było w moich wizjach i wyobrażeniu, że i kariera, i dziecko, i rodzina jest do pogodzenia. I do dzisiaj zazdroszczę wszystkim, którym udało się to pogodzić.