Katarzyna Nosowska ma bogaty życiorys artystyczny. Wokalistka kończy właśnie 50 lat

Era Hey

Nosowska wydała 11 albumów studyjnych wspólnie z Hey: "Fire", "Ho!", "?", "Karma", "Hey", "sic!", "Music Music", "Echosystem", "Miłość! Uwaga! Ratunku! Pomocy!", "Do rycerzy, do szlachty, do mieszczan" i "Błysk" w 2016 roku. W 2017, po 25 latach istnienia zespołu, muzycy zdecydowali o jego zawieszeniu.