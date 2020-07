Katarzyna Skrzynecka pokazała zdjęcie 8-letniej córki. Uwagę zwraca jej uroczy "makijaż"

Na kolejnym zdjęciu widać również piosenkarkę, która pozuje w tym samym miejscu ubrana w fioletową bluzkę w panterkę. Katarzyna Skrzynecka trzyma bukiet kwiatów i uśmiecha się do obiektywu. Internauci byli zachwyceni zdjęciami mamy i córki. Wiele osób dostrzegło również między nimi duże podobieństwo.

"Ale pomysłowo. Córcia to cala mama", "Pięknie. Córcia bardzo podobna do mamy. Jesteście super dziewczyny", "Też tak robiłam w dzieciństwie", "Rzęski cudne – pożyczam pomysł. Jutro córci swojej pokażę", "Mała z każdym rokiem coraz bardziej podobna do mamy" – komentowali fani.