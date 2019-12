WP Kobieta Poczta WP Pilot Program TV Menu Moda

Najnowsze Popularne Moda Uroda Ludzie #ŻYĆLEPIEJ Wideo Najnowsze Popularne Ludzie + 2 katarzyna tuskboże narodzenie Hanna Szczesiak wczoraj (07:40) Katarzyna Tusk przygotowuje się do świąt. Pokazała imponującą kolekcję ozdób choinkowych W mieszkaniu Katarzyny Tusk przygotowania do świąt Bożego Narodzenia ruszyły pełną parą. Blogerka wyjęła nawet z domowych zakamarków kolekcję świątecznych ozdób. Widać, że Tusk jest wielką miłośniczką detali – trudno się nie wzruszyć na widok jej dekoracji. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Katarzyna Tusk pochwaliła się kolekcją ozdób na choinkę (PAP/Instagram) Kasia Tusk dołączyła do grona osób, które rozpoczęły już świąteczne przygotowania. Choć już jakiś czas temu opublikowała w mediach społecznościowych zdjęcie niewielkiego drzewka ozdobionego lampkami, dopiero teraz zaczęła przystrajać dom. Katarzyna Tusk pokazała, jak przygotowuje się do świąt Prawdopodobnie wielu z nas pamięta zakurzone pudła wyjmowane przez babcie i dziadków przed zbliżającym się Bożym Narodzeniem. W każdym z nich znajdowały się dziesiątki bombek w różnych kształtach, rozmiarach i kolorach. W czasach, gdy stawia się na minimalizm, niewiele osób decyduje się na przystrajanie nimi choinek. Tym bardziej dziwi, że jedna z największych miłośniczek stylu skandynawskiego, który jednak jest dość skromny, stawia na fikuśne ozdoby choinkowe. Wśród ozdób znalazły się klasyczne złote i srebrne bombki w różnych rozmiarach, gwiazdki przypominające nieco świąteczne ciasteczka, szklana choinka, zajączek z brokatowymi uszami i filcowa mysz w sweterku. Jedno trzeba przyznać – kolekcja Kasi Tusk jest naprawdę różnorodna, a na choince musi prezentować się znakomicie. Sama blogerka wyjaśniła pochodzenie kilku ozdób. "Są więc bombki-gwiazdy, które moja mama pamięta jeszcze ze swojego dzieciństwa, pamiątka z Nowego Jorku w postaci dinozaura z Muzeum Historii Naturalnej, pluszowa myszka z pierwszej wizyty w Brukseli i wiele innych przedmiotów, które komu innemu wydałyby się błyszczącym bałaganem, a dla mnie są jak mała historia życia" – napisała przy zdjęciu. Jak wam się podoba taka kolekcja? Z pewnością przywołuje wspomnienia! Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl Zobacz także: Siłaczki odc. 4. Nowy cykl Klaudii Stabach. Dajemy kobietom wsparcie, na jakie zasługują 0 komentarze Głosuj Głosuj 0 Wow! 0 Ważne 0 Słabe 0 Straszne