Katarzyna Tusk w czarnej chuście na głowie. Internautki nie pozostawiły na niej suchej nitki

Teraz Katarzyna Tusk zamieściła w mediach społecznościowych fotografię w czarnej chuście od "Vanity nap". Składa się ona w 100 proc. z poliestru, a kosztuje 65 euro, czyli ponad 300 złotych. W sezonie wiosna-lato 2020 brylują słomkowe kapelusze oraz wspomniane chustki. Jednak model, który wybrała Tusk, nie przypadł do gustu internautkom.

"Uwielbiam twój styl, ale tym razem rozdziawiłam japkę. I to nie z zachwytu. Taka kwota za sztuczny kawałek materiału, to zbrodnia w biały dzień. Gdzie ta miłość do naturalnych materiałów?" - zapytała jedna z obserwatorek. "Pogrzeb w latach 50." - dodała kolejna.