Katarzyna Warnke dodaje fanom otuchy. Wspomina wzruszające słowa Danuty Szaflarskiej

Katarzyna Warnke kwarantannę spędza w domu. W swoim salonie postawiła świeże kwiaty będące symbolem wiosny. Apeluje do fanów, by w tym trudnym okresie nie tracili pogody ducha.

"Dla was wszystkich, którzy mimo wszystko pracujecie i dla tych, którzy nie pracują i obawiają się o przyszłość, z życzeniami pogody ducha, która każdą sytuację wydźwignie w górę i z jednym zasadniczym życzeniem, żeby nam się jakoś upiekło, żeby nie było tak źle, żeby z tego coś dobrego wynikło" – opisała zdjęcie.

Nawiązała również do słów Danuty Szaflarskiej , która nawet o wojnie opowiadała zawsze z uśmiechem. W pamięci utkwiła aktorce historia jej mamy.

"Z Warszawy do Lwowa niosła jej dokumenty, a była chora na serce. Po drodze były bombardowania. Jednak jej mama przetrwała i, w co trudno uwierzyć, serce mamy Danusi przez te trudy się wzmocniło..." – wspomniała Katarzyna Warnke, sugerując fanom, by podczas epidemii koronawirusa nie tracili nadziei.