Katarzyna Warnke wkurzyła fanów zdjęciem spod palmy. Najbardziej zdenerwował ich opis pod fotografią

Fotek z bikini pozazdrościła im także Katarzyna Warnke , która postanowiła wybrać się na Zanzibar. Można było się spodziewać, że relacje znad błękitnego oceanu, nie spotkają się z życzliwym przyjęciem. Jednak w przypadku pięknej aktorki, to wcale nie fotki okazały pretekstem do hejtu, ale podpis pod nimi.

Co napisała Kasia Warnke?

- O ja - dzióbas z fototapety. przesyłam moc słońca spod równika. Zdjęcie niefrasobliwe, jak na czasy, w których żyjemy, ale mam nadzieję, że wnoszące trochę optymizmu i wiary w to, że nie będzie nam trudno wrócić do normalności, kiedy tylko nadejdzie w końcu ta chwila. Ale z tego co widać na mapie pogody, to w Warszawie już właściwie lato... Tak, czy siak razem z cieplejszymi dniami i słońcem idą lepsze dni!.