Ma w domu prywatną dżunglę. Zdjęcia zapierają dech

W rozmowie z "Dzień dobry TVN" Katarzyna Zielińska przyznała, że rozmawia ze swoimi roślinami, a one "naprawdę czują, mają swoje miejsce". W tym samym wywiadzie aktorka zdradziła, że zdecydowanie ma "rękę do roślin" i "nie ma dla niej osobników, których pielęgnacji by nie udźwignęła".