Zdecydowała się na metamorfozę? Katarzyna Zielińska w lokach i piegach

Katarzyna Zielińska w całkiem nowej odsłonie

Katarzyna Zielińska zaskoczyła, jak jeszcze nigdy przedtem. Aktorka zapozowała do zdjęć z burzą drobnych loczków. Czyżby Zielińska zdecydowała się na drastyczną metamorfozę fryzjerską, co oznacza, że już zawsze będziemy ją podziwiać w kędziorkach? Choć ma rude włosy i zielone oczy, to nigdy na jej buzi nie widzieliśmy piegów. Teraz to się zmieniło. Twarz aktorki jest gęsto nimi obsypana. To może być efekt zabiegu kosmetycznego, na który zdecydowała się Agnieszka Woźniak-Starak, lub tylko specjalnego makijażu. Uwagę przykuwa także kolorowa bluzka w szalone wzory. Scrollując Instagrama, nie da się przejść obok tego postu obojętnie. Na zdjęciach dzieje się tak wiele.