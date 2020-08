Katarzyna Zielińska na wakacjach. Pokazała zdjęcie w stroju kąpielowym

Oprócz cudownych widoków możemy podziwiać również zdjęcie aktorki w stroju kąpielowym. Katarzyna Zielińska przed wyjazdem brała udział w wyzwaniu Anny Lewandowskiej. Na profilu oby celebrytek mogliśmy śledzić postępy oraz podglądać ich treningi. Aktorka przyznała, że po powrocie zamierza kontynuować pracę nad swoją sylwetką, a to wszystko przez miłość do słodyczy. "Anna Lewandowska, wracam do treningów! Kocham ciasta, ciastka i ciasteczka, więc nie mam wyjścia" – żartowała.

Obserwatorki celebrytki były jej wdzięczne za pokazanie takiego zdjęcia. Bez pozowania, filtrów i fotoshopa. "Wyglądasz rewelacyjnie, dzięki, że to pokazujesz", "Masz dystans do siebie i ja to uwielbiam. Jesteś motywacją!", "Kaśka, wyglądasz super. Też wracam do treningów" – komentowały.