Katarzyna Zielińska obchodzi śmigus dyngus. Pokazała, co zrobił jej mąż

Wojciech Domański pokazał krok po kroku, jak wybiera garnek, napełnia go wodą, a następnie podchodzi do niczego nieświadomej żony. Katarzyna Zielińska akurat przysypiała na tarasie, rozłożona na leżaki i za nic nie spodziewała się, że ukochany szykuje na nią zasadzkę.

"Kocham mojego męża inwencję twórczą. Dzień dobry!" – podpisała na granie, co świadczy o tym, że nie żywi do Wojciecha Domańskiego urazy za oblanie wodą.

"I to się nazywa lany poniedziałek", "Tradycja zachowana. Było słońce, potwierdzam krótko, ale było","Fajnie. Jak dyngus to dyngus. Co tradycja, to tradycja", "Mąż też kocha, bo wodę podgrzał" – komentowali internauci.