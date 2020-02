Katarzyna Zielińska w nietypowej stylizacji. Kiedyś tak ubierała się każda imprezowiczka

Katarzyna Zielińska ma do siebie duży dystans. Nie tylko pokazuje fanom swoje stare zdjęcia, ale również chętnie przebiera się w kiczowate stroje. Ostatnio wystylizowała się w obcisłą bluzkę i spódniczkę mini.

"Co za blondyna" – stwierdził jeden z internautów na widok najnowszego zdjęcia Katarzyny Zielińskiej. Aktorka zapozowała ubrana w jeansową spódniczkę mini, dopasowaną bluzkę z wężowym printem oraz szeroki pasek, który kiedyś był obowiązkowym elementem stroju każdej imprezowiczki. Ponadto założyła blond perukę i kolczyki w kształcie wielkich kół.

Kasia Zielińska zupełnie odmieniona

Trzeba przyznać, że na tym zdjęciu na pierwszy rzut oka aktorka jest nie do rozpoznania. "Ale to tak na serio?" – zapytał w komentarzu kolega po fachu Mikołaj Krawczyk.

Stylizacja prawdopodobnie jest elementem kolejnej roli, w którą wcieliła się Katarzyna Zielińska, jednak aktorka na serio zastanawia się nad jedną kwestią. "Chyba jednak zapuszczę. Co myślicie?" – zadała pytanie odnośnie do swoich włosów.

Katarzyna Zielińska lubi bawić się swoim stylem. Co prawda w ostatnich latach stawia na klasykę i stonowane kolory, jednak wielu internautów pamięta jej słynne stylizacje – kolorowe rajstopy, nietypowe łączenie wzorów czy cekinowe torebki. Aktorka sama dzisiaj przeciera oczy ze zdumienia, widząc swoją starą wersję.

Co więcej, na jej instagramowym profilu można znaleźć zabawne sklejki zdjęć, na których z przymrużeniem oka porównuje swój look do looku hollywoodzkiej aktorki – Sarah Jessica Parker.