Katarzyny to fajne dziewczyny. To imię pięknie brzmi i przynosi szczęście

Uroda i duma wyróżnia Katarzyny. Mają sporo wewnętrznej siły

Katarzyny to kobiety wesołe i żywiołowe, które nie boją się mówić tego, co myślą. Wyróżnia je inteligencja, którą często się popisują, co dla wielu może być irytujące. Dzięki wrodzonej charyzmie często znajdują się w samym centrum zdarzeń, łatwo nawiązują kontakty, jednak gorzej z ich utrzymywaniem. Zamiast mieć wielu luźnych znajomych, Kasia woli otaczać się nielicznym gronem sprawdzonych przyjaciół.