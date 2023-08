To był wakacyjny raj. Teraz turyści nazywają go "małą Rosją"

Jak reagują na Rosjan Tajowie? - Czasem mówią otwarcie, że ich nie lubią. Rozmawiali z nami szczerze o ich bezczelności. Z drugiej strony, ci, który mają biznesy, to dla nich zysk – opowiada Anna. - Do nas kilka razy powiedzieli "priviet" (z j. rosyjskiego "cześć" - przyp. red.). Niby jesteśmy do nich podobni, bo jeśli biali, to z Rosji.