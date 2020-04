Katastrofa smoleńska. 10. rocznica katastrofy. Maria Dębska nie przebierała w słowach

10 kwietnia liczba zakażonych sięga już niemal 6 tys. Rząd wprowadza kolejne ograniczenia dotyczące obywateli. Mandaty za spacer po parku czy niezachowanie odpowiedniej odległości trafiły już do wielu Polaków. Jak widać, ograniczenia nie dotyczą wszystkich, bo tego dnia politycy, z Jarosławem Kaczyńskim na czele, tłumnie zgromadzili na warszawskim placu Marszałka Józefa Piłsudskiego, aby złożyć wieńce i znicze. 28-latka ostro to skomentowała.

Aktorkę oburzyło to, że politycy zgromadzili się w tłumie bez rękawiczek i masek, ignorując wszelkie obostrzenia i nie zważając na bezpieczeństwo innych. "Na ten temat jedno krótkie: k..wa mać" – dała się ponieść emocjom Dębska.

Fani zgodzili się z jej opinią na ten temat. "Szkoda gadać", "Brak słów", "To nawet szkoda komentować" – pisali bezsilni. A jedna z obserwatorek zapytała, dlaczego wszyscy, którzy widzą to, co się dzieje, siedzą i milczą?