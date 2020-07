Kate Middleton, książę William i ich dzieci rozpoczynają wakacje. Wiemy, jak mogą je spędzić

Kate Middleton i książę William w trakcie pandemii koronawirusa pełnili pieczę nad tym, żeby edukacja domowa 5-letniej Charlotte i 6-letniego Georgea przebiegała zgodnie z planem. Teraz dzieci zakończyły rok szkolny i w końcu rozpoczęły upragnione wakacje. Magazyn internetowy Hello ma pewne podejrzenia odnośnie tego, co będą robić w wolnym czasie.

Kate Middleton i książę William wrócą do Kensington Palace

Książę William i Kate Middleton na czas pandemii koronawirusa przenieśli się do swojej posiadłości w Norfolk. Spędzają tam czas od marca i być może w wakacje zechcą powrócić do Kensington Palace w Londynie. To prawdopodobne, choć zwykle preferowali wakacje poza miastem.

Kate Middleton i książę William odwiedzą rodzinę w Bucklebury

Kate Middleton i książę William wyprawią urodziny księcia Georgea

Kate Middleton i książę William wybiorą "staycation"

Mało prawdopodobne wydaje się to, by w obecnych warunkach rodzina królewska zdecydowała się na zagraniczne wakacje. Staycation lub holistay to w języku angielskim czas, kiedy zostajemy w domu i uczestniczymy w zajęciach rekreacyjnych w odległości dojazdowej do domu i niewymagającej noclegu.