Kate Middleton o szkole dzieci. Zdradza, jak teraz wygląda nauka George’a i Charlotte

Epidemia koronawirusa zmieniła życie codziennie ludzi na całym świecie. Wprowadzono liczne obostrzenia, w tym ograniczenie kontaktów międzyludzkich i nakaz noszenia maseczek. Osoby, które mają taką możliwość, pracują zdalnie, a uczniowie, zamiast chodzić do szkół, uczestniczą w lekcjach online. Przed podobnym wyzwaniem stanęli Charlotte i George.

Kate Middleton o nauce dzieci podczas epidemii koronawirusa

Dzieci księcia Williama i księżnej Kate Middleton uczęszczają do szkoły Battersa Thomasa, która ze względów bezpieczeństwa uczniów i nauczycieli również wstrzymała prowadzenie zajęć w ich tradycyjnej formie. W programie "This Morning" księżna Cambridge wyznała, że od kilku tygodni to ona nadzoruje naukę swoich pociech.