Kawa w świecie nauki – dlaczego nasz mózg kocha kofeinę i jak wybrać najlepsze ziarna?

Każdego dnia na świecie wypijamy około 2,25 miliarda filiżanek kawy. Dla wielu z nas poranna kawa to coś więcej niż zwykły napój – to rytuał, chwila wytchnienia i sposób na pobudzenie do działania. Ale co właściwie dzieje się w naszym organizmie po wypiciu kawy, że działa ona tak skutecznie? A może warto zastanowić się nad tym, jak wybrać najlepsze ziarna, by maksymalnie wykorzystać jej potencjał? Sprawdźmy, co o kawie mówi nauka i jak zamienić zwykłą filiżankę w wyjątkowe doświadczenie.