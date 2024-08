Kazał dodać wszystkie liczby. Większość podaje nieprawidłową odpowiedź

Filmik opublikowany na TikToku przez użytkownika @walkofftheearth do tej pory wyświetlono ponad 3 mln razy. Okazuje się, że większość osób nie potrafiła rozwiązać równania, które zostało tam przedstawione. "To prosta matematyka" - napisał jednak jeden internautów. Czy aby na pewno?

Matematyka nie bez powodu nazywana jest prawdziwą królową nauk. W końcu przydaje nam się nie tylko w szkole, ale również w życiu codziennym. Przecież to ważne, aby wiedzieć, ile wydajemy pieniędzy na zakupy czy dostajemy wynagrodzenia za swoją pracę. Czasami jednak nawet najprostsze równania mogą spłatać nam figla.

Jeden z użytkowników TikToka postanowił sprawdzić matematyczną wiedzę swojej znajomej. Kazał zsumować jej kilka liczb pod kreską. Był jednak mały haczyk - odsłaniał je po kolei. Najpierw pojawiło się 1000, potem 40, 1000, 30, 1000, 20, 1000 i na koniec 10. Kobieta z przekonaniem odpowiedziała, że powinno wyjść 5000. Mężczyzna udowodnił jej, że się myliła, twierdząc, że prawidłowy wynik to 4100.

Kobieta licząc wszystko w pamięci, oczami wyobraźni zobaczyła sumę 4090. Po dołożeniu 10 mózg kobiety błędnie założył, że powinno wyjść 5000. Zapomniała, że w tym przypadku powinna zaokrąglić liczby do setek zamiast do tysięcy.

Równanie okazało się być dla wielu internautów bardzo problematyczne. Większość osób podała bowiem ten sam wynik, co egzaminowana przez tiktokerka kobieta, której głos słychać na nagnaniu.

Zapraszamy na grupę FB - #Wszechmocne. To tu będziemy informować na bieżąco o terminach webinarów, wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!