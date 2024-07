Zagadka z 1953 roku. Wielu wciąż ma problem z podaniem odpowiedzi

Tiktoker zdradził, że zagadka pochodzi z książki z 1953 roku, która została wydana przez Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych w Warszawie. O co chodzi w zadaniu?

Okazuje się, że zagadka nie wcale jest skomplikowana, a kluczem do jej rozwiązania było zrozumienie różnicy między słowem "cyfra" i "liczba". Polecenie dotyczyło sumy pozostałych liczb, a nie cyfr. Dlatego po usunięciu pierwszej jedynki, wszystkich siódemek i dwóch dziewiątek, pozostają tylko 11 i 9, których suma wynosi 20.

