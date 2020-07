Każde ciało jest gotowe na plażę. Ewa Zakrzewska chce nauczyć Polki samoakceptacji

Takich postów w sieci jest więcej. Ewa Zakrzewska , modelka plus size, postanowiła zachęcić kobiety do czegoś innego.

– Problem jest taki, że trenerki namawiają do tego, aby być gotowym na plażę. To jest sugerowanie, że jeśli nie wyrobisz formy, nie możesz na nią pójść. Dziewczyny myślą, że jak nie mają "odpowiedniego" ciała, to nie mogą założyć bikini – tłumaczy Zakrzewska.

– Całe życie mieszkałam nad jeziorem i założyłam kostium, dopiero kiedy miałam 19 lat. Chodziłam kąpać się w nocy w T-shircie. Wstydziłam się, stresowałam. Miałam mnóstwo obaw przed pokazaniem się w kostiumie kąpielowym. Dużo dziewczyn do mnie pisze, że ma taki problem. Często są to osoby, które naprawdę nie mają się czego wstydzić. Przecież formy nie robi się dla wakacji tylko dla zdrowia – podkreśla modelka.

"Gotowa do lata, a wy?" – zapytała swoje fanki Kasia Dziurska. Pytanie: co to znaczy "gotowa do lata" i kiedy staję się wystarczająco gotowa, aby włożyć bikini?