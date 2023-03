Każdy widzi coś innego. Odpowiedź zdradza prawdę o charakterze

Co widzisz na obrazku?

Wystarczy, że spojrzysz na obrazek. Co na nim widzisz? Jeżeli twoja odpowiedź brzmi "dłonie", oznacza to, że jesteś osobą wyjątkowo ufną. Nigdy nie myślisz o nikim źle, nawet wtedy, kiedy ktoś cię naprawdę skrzywdzi. Jeżeli tylko usłyszysz słowo "przepraszam", od razu wybaczasz. Czy to jednak właściwe podejście? Sam/a widzisz, że ludzie bardzo często cię wykorzystują, a ty niejednokrotnie już przez to cierpiałeś/aś.