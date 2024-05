Kerabione Mama: poznaj przepis na dobry połóg w czasie Tygodnia Godnego Porodu

Od 13 do 19 maja 2024 roku, Fundacja Rodzić po Ludzku już po raz czwarty organizuje Tydzień Godnego Porodu. To wyjątkowe wydarzenie, zapoczątkowane w 2004 roku przez francuską organizację non-profit i kontynuowane przez europejską sieć organizacji okołoporodowych ENCA, której częścią jest Fundacja, ma na celu podkreślenie globalnego znaczenia porodu jako przełomowego momentu w życiu.

W trakcie tego tygodnia, w całej Europie, odbywają się lokalne spotkania mające na celu podniesienie świadomości społecznej o standardach i jakości opieki okołoporodowej. W tym roku tematem przewodnim spotkań jest Koktajl hormonów – poznaj przepis na dobry poród i połóg, a partnerem tej ważnej inicjatywy jest marka Kerabione Mama, która oferuje wsparcie kobietom w jednym z najważniejszych okresów ich życia.

Kerabione Mama to specjalnie opracowany suplement diety dla kobiet w ciąży i karmiących piersią. Jego skład został starannie dobrany, aby wspierać nie tylko zdrowie, ale również urodę mam. Produkt koncentruje się na poprawie kondycji włosów i paznokci, które w czasie ciąży i karmienia mogą wymagać szczególnej opieki. Wypadanie włosów po porodzie to częsta trudność dla młodych matek, która może potęgować stres związany z okresem po narodzinach dziecka. Kerabione Mama wzmacnia zdrowie włosów i paznokci w trakcie ciąży oraz po niej, pomagając kobietom czuć się pięknie i zadbane nawet w tym wymagającym czasie.

Co powoduje wypadanie włosów po porodzie?

Margo Sikora Borecka, koordynatorka Tygodnia Godnego Porodu z Fundacji Rodzić po Ludzku, podkreśla, że chociaż okres połogu trwa około 40 dni, to największe spadki poziomu hormonów, które utrzymywały ciążę i wspomagały poród, następują już w 2-3 dobie po porodzie. Jest to czas, kiedy kobieta po porodzie zazwyczaj opuszcza szpital. "To czas, kiedy wiele kobiet doświadcza spadku nastroju, znanego jako 'baby blues'. Ten hormonalny koktajl wczesnopopołogowy zwiększa wrażliwość i odsłonięcie emocjonalne młodej matki, jednocześnie pomagając adekwatnie reagować na potrzeby noworodka. Ten stan może jednak stanowić wyzwanie, dlatego tak ważne jest, by w tym czasie zapewnić sobie wsparcie najbliższych" – wyjaśnia specjalistka ds. komunikacji i opieki okołoporodowej z Fundacji Rodzić po Ludzku.

Zmiany hormonalne po porodzie mogą prowadzić do wypadania włosów, co, chociaż może wydawać się alarmujące, jest zwykle tylko fazą przejściową. Większość kobiet doświadcza zwiększonego wypadania włosów od dwóch do czterech miesięcy po porodzie, a czas trwania tego procesu może się różnić w zależności od jednostki.

Sprawdzone efekty i pozytywne opinie

Kerabione Mama to suplement diety opracowany specjalnie dla kobiet w ciąży i karmiących piersią. Zawiera mieszankę witamin i minerałów w ilości dostosowanej do zapotrzebowania kobiet ciężarnych i karmiących piersią. Ponadto znajdziesz w składzie odżywcze aminokwasy, biotynę, cynk i selen, które są niezbędne do wzmocnienia i utrzymania zdrowego wzrostu włosów i paznokci. Dzięki nim Kerabione Mama pomaga złagodzić wypadanie włosów i wspiera szybszą regenerację i odrost włosów.

Zdaniem użytkowniczek, które miały okazję przetestować produkt w testach koordynowanych przez portal Wp.pl, Kerabione Mama efektywnie przyczynia się do poprawy kondycji i gęstości włosów.

© materiały partnera

Tydzień pełen aktywności

W ramach Tygodnia Godnego Porodu, Kerabione Mama podkreśla swoje zaangażowanie w wsparcie kobiet na jednym z najtrudniejszych, a zarazem najpiękniejszych etapów życia. Wydarzenie to oferuje liczne bezpłatne wydarzenia edukacyjne, warsztaty, dyskusje i spotkania z ekspertami, które mają na celu wyposażenie uczestników w niezawodną wiedzę o mocy hormonów podczas ciąży, porodu i połogu.

Dołącz do Nas!

Zachęcamy wszystkich do wsparcia i udziału w Tygodniu Godnego Porodu w swojej okolicy (aktualną mapkę z wydarzeniami znajdziesz tutaj), oraz do wypróbowania Kerabione Mama, aby osobiście przekonać się, jak ten produkt może pomóc w pielęgnacji urody w tak szczególnym czasie. Dołącz do nas i doświadcz różnicy!

Płatna współpraca z marką Kerabione